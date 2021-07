Le parole di Bonucci alla Rai: "La partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che hanno messo in campo. Questa squadra ha dimostrato valori, cuore, la capacità di soffrire, la resilienza che contraddistingue gli italiani. La sorte ci ha premiato. Grande Gigio, grande chi ha tirato. Una gioia sofferta, è ancora più bello. Sapevamo che potevano presentare qualche sorpresa, Luis Enrique l'ha fatto vedere spesso. Complimenti per la grande partita che hanno fatto, ma noi ci abbiamo messo cuore, un risultato storico. Adesso c'è da recuperare perché manca quel centimetro. 3 giorni per recuperare, è qualcosa di incredibile quello che stiamo facendo e non dobbiamo accontentarci. Ci vorrà la stessa cattiveria".