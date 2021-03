Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ha contratto il coronavirus. "Ho passato un paio di giorni brutti, forse tre, ma con la terapia di prassi è andata molto meglio", le sue parole. Lady Bonucci non ha nascosto il suo malumore: il marito, testato regolarmente, non era in famiglia nei giorni in cui è arrivata la notizia. "Sono inca...., ci stanno facendo vivere una vita di m.... Mi rode davvero il c... perché non so tra quanti giorni potranno rivedere il loro papà, e non so da quanti giorni è che non lo vedono e oggi è la festa del papà. E il cortisone mi urta il sistema nervoso".