Le parole di Leonardo Bonucci ai canali ufficiali della Nazionale:



WEMBLEY – “Impossibile dimenticare quella notte, un ricordo pazzesco e indelebile per tutta la vita, i brividi, la tensione del rigore, l’esultanza non del tutto capita al rigore sbagliato di Saka. Domani ci giochiamo un altro trofeo contro una grande Nazionale, deve essere un punto di ripartenza”



FUTURO – “Domani sera giochiamo contro una grande Nazionale, la fine di un ciclo e l’inizio di un altro, come la vita. Uno vorrebbe non vivere mai questi momenti, soprattutto quando ci sono parentesi belle ma dobbiamo viverlo con grande entusiasmo”



MESSI –“Giocatori che non ti fanno dormire la notte prima, devi prestare tanta attenzione ai dettagli, non staccare, essere sempre pronto a non farlo pensare, servirà aiuto dei centrocampisti e grande lavoro di squadra”