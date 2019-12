Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di JTV al termine della partita persa 3-1 dai bianconeri contro la Lazio, che è valsa ai biancocelesti la Supercoppa Italiana: "Va dato assolutamente merito alla Lazio per aver disputato una grande partita. Sapevamo fossero in condizione fisica e anche psicologica ottimale, noi all'inizio abbiamo pagato forse un po' a livello di aggressività. Però nel primo tempo siamo riusciti a portare la partita in pareggio, poi nel secondo abbiamo subito questo gol fortuito su una spizzata sul secondo palo, dove sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà giocando con i quinti e attaccando con le punte, e la partita è andata così. Peccato, era un trofeo a cui tenevamo. Abbiamo trovato davanti una squadra che sta dimostrando di essere superiore agli altri anni, va dato merito anche ai vincitori. Noi adesso cerchiamo di recuperare la condizione fisica ottimale in questa sosta, perché all'inizio del 2020 ci aspettano due partite molto importanti".