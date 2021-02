Le parole a caldo di Leonardo Bonucci a Sky Sport dopo la vittoria della Juventus per 2-0 contro la Roma: "Queste sono le partite dove viene fuori l'anima del gruppo, quando c'è da soffrire. Sapevamo che la Roma fa tanto palleggio e ti fa soffrire, giocando in ampiezza e creando tanti uno contro uno. Sapevamo che sarebbe stata questo tipo di partita e che dovevamo mettere in campo umiltà e sacrificio, colpendoli nel momento in cui potevamo far male. Siamo stati davvero cinici stasera, una grande squadra!"

DOPO IL KO CON L'INTER - "In quella partita abbiamo toccato la peggior giornata che potessimo toccare. Da lì i grandi giocatori e uomini che compongono questo gruppo hanno risposto, così come ha risposto mister Pirlo, che ha dato compattezza e unito ancora di più il gruppo, lasciando fuori tutto ciò che accadeva all'esterno. La fortuna è stata di poter subito giocare una finale (la Supercoppa vinta col Napoli) e portare a casa un trofeo, per aumentare autostima e consapevolezza: questa squadra, giocando con l'umiltà della grande, può arrivare a grandi obiettivi".

SCUDETTO - "Abbiamo una gara da recuperare e siamo lì. Guardiamo partita per partita, ora pensiamo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter, che sarà un match difficile, poi penseremo al Napoli e così via".

LE CONDIZIONI - "Lo stesso fastidio che sentii contro il Verona, niente di grave. Sono uscito per precauzione dato che c'era la possibilità di cambiare".