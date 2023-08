Certamente, ora come ora, non c'è alcuna possibilità di ricomposizione. Tra lae Leonardoè finita nel peggiore dei modi, con il difensore che ha provato a forzare la mano ricorrendo alle vie legali senza però riuscire a scalfire la rigidità del club che nei suoi confronti ha letteralmente alzato un muro, ormai invalicabile. Eppure, come ricostruisce l'edizione odierna di Tuttosport, la società aveva tentato seriamente di evitare questo epilogo, tanto che gli aveva persino prospettato l'ipotesi di organizzare una passerella di addio come accadde per Giorgio, nell'ultima gara in casa.- Nonostante ciò l'ex capitano non ha voluto sentire ragioni, decidendo di onorare il proprio contratto da 6 milioni di euro netti con una speranza: quella dell'esonero di Massimiliano, che riteneva ostativo alla sua permanenza in bianconero per via di un rapporto con lui non propriamente idilliaco. Nella sua testa con un altro allenatore avrebbe potuto far valere il suo peso specifico e il curriculum da veterano, peccato che in panchina non ci siano stati cambi. E ora Leo è arrivato alle carte bollate, con quella famosa Pec diche però non cambierà la sua situazione: il divorzio è consumato, non resta che capire se adesso la Juve dovrà davvero versargli un indennizzo da 2 milioni...