Leonardo Bonucci ha parlato a Juventus TV della fascia da capitano indossata per l'infortunio di Giorgio Chiellini: "​La fascia da capitano? Diciamo che la fascia è un simbolo, in squadra abbiamo giocatori di grande carattere e così si aiuta il gruppo a migliorare. In alcuni momenti la parola di qualcuno conta di più, in altri la parola del gruppo fa star bene tutti quanti. La fascia presto tornerà al braccio di Giorgio Chiellini come giusto che sia, lo aspettiamo perché è un elemento importante dello spogliatoio che ci è mancato in questi mesi".