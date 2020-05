La domenica dei giocatori dellaè all'insegna del relax, vista la giornata di riposo dai campi della Continassa. Così, Leonardo Bonucci ha scelto di portare la famiglia al parco, per un giro in bicicletta, come ha mostrato sul proprio profilo Instagram. "Passeggiando in bicicletta" scrive Bonucci a didascalia dell'immagine che lo ritrae assieme ai figli e alla moglie Martina mentre inforcano ciascuno la propria bici.