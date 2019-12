Poche parole, ma già decisive per entrare in clima. "Concentrati sulla partita", il messaggio di Leoapparso sul suo profilo Instagram. Bonucci che oggi è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche di un aspetto da non sottovalutare come la presenza di donne sugli spalti: "Per me in campo cambia poco, anche quando non sono capitano l'obiettivo è aiutare la squadra, incitare la squadra nei momenti di difficoltà ed essere positivo nei momenti cruciali della partita, questo sarà l'obiettivo anche domani sera. Riyad è un posto nuovo, una scoperta. C'è tanto entusiasmo e credo sia importante perché domani sera ci sarà libertà per le donne di seguire questo match e credo sia importante".