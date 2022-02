La sfortuna non sembra voler abbandonare la: prima l'infortunio dicontro il Villarreal, poi quello dioggi durante la partita dell'Under 23 contro la Pro Patria: altre due tegole per Allegri, che deve già fare a meno di Chiesa per tutta la stagione, oltre ai vari problemi che affliggono i vari Dybala, Bernardeschi, Chiellini e Rugani.E proprio nei confronti di McKennie e Kaio Jorge,si è reso protagonista di un bel gesto: un messaggio di incoraggiamento pubblicato su Instagram verso i due compagni.