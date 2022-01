1









Chissà se Daniele Rugani ha passato le vacanze di Natale alle Maldive, con la compagna Michela Persico, tra un bagno e una telefonata col suo agente. Che l'ex Empoli sia uno dei giocatori della Juventus considerati cedibili non è un mistero, ma le cose sono cambiate parecchio nelle ultime ore. In un gennaio caldissimo per il club, fatto di scontri diretti in campionato e finali in Supercoppa, potrebbe giocarle quasi tutte: da esubero a titolare, visti i problemi muscolari o le positività dei compagni di reparto.



ALLARME ROSSO - La Juve, contro Napoli e Roma, non potrà contare su Giorgio Chiellini, positivo al Covid, e Leonardo Bonucci, frenato da noie muscolari. A rischio anche la Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma il 12 gennaio. Tre partite in cui ci sarà Daniele Rugani al fianco di Matthijs de Ligt, gli unici due centrali di ruolo a disposizione di Allegri.



RUGANI - L'ex Empoli, come ricordato da Calciomercato.com, sin qui ha messo insieme solo 4 presenze in stagione tra Serie A e Champions League, per un totale di 188' giocati. Solo due volte è sceso in campo da titolare: contro la Fiorentina (6 novembre) e contro il Malmoe (8 dicembre).

MERCATO - Rugani è sul mercato, ma il suo contratto è ancora lontano dalla scadenza. Al momento è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2024, ma il 27enne ha un ingaggio alto per chi gioca una manciata di partite all'anno: 3 milioni di euro netti. Per ora gli scenari sono due: cessione a giugno o prolungamento con ingaggio spalmato. Adesso, almeno, ha l'occasione per dimostrare di essere da Juve.