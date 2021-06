Roberto Mancini ha tremato, temendo di perdere Leonardo Bonucci per l'Europeo. Al 17' di Italia-Repubblica Ceca, il difensore della Juventus è caduto a terra dopo un movimento innaturale di ginocchio, caviglia e piede destro in un contrasto con l'attaccante ceco Krmencik.



LE CONDIZIONI - Per il difensore della Juve si tratta di una distorsione dalla quale sembra aver recuperato in pochi minuti rimettendosi in piedi tra gli applausi del pubblico del Dall'Ara come racconta Rai Sport. Il difensore è rimasto in campo e Acerbi, chiamato a scaldarsi dal ct, si è riaccomodato in panchina. Bonucci è l'unico destro insieme a Toloi tra i convocati di Mancini. In caso di forfait - ma non sembrano esserci problemi - il ct ha tempo fino alla mezzanotte del 10 per fare sostituzioni.