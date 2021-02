Dopo due partite consecutive in panchina - contro Inter e Napoli - Leonardo Bonucci si accomoderà in tribuna per la gara di domani contro il Porto. Il difensore della Juve ha avuto qualche problema nell'allenamento di oggi prima di partite per Oporto e Pirlo ha deciso così di non rischiarlo, come ha spiegato anche nella conferenza di oggi. Bonucci potrebbe fermarsi per almeno 15/20 giorni, saltando le gare contro Crotone, Verona e Spezia per poi rientrare il 6 marzo contro la Lazio.