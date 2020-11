1









Leonardo Bonucci salterà la gara contro la Polonia a causa di problemi muscolari. Il difensore della Juventus e della Nazionale non sarà a disposizione del ct Mancini ma non vuole lasciare soli i compagni in una gara così delicata. Bonucci infatti ha deciso che rimarrà comunque a Reggio Emilia per seguire la partita dalla tribuna, per poi rientrare a Torino solo al termine della gara e capire se potrà giocare la partita di sabato prossimo col Cagliari.. Un atteggio da leader che fa parte del suo carattere, nei momenti decisivi vuole esserci anche lui.