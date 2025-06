Bonucci a DAZN: 'La Juventus deve provare a vincere il Mondiale per Club ma sarà un altro anno zero'

YAGIZ GURTUG

Le parole di Bonucci

Leonardo Bonucci è stato intervistato ai microfoni di DAZN e ha parlato dell'ormai imminente inizio del Mondiale per Club, al quale ovviamente parteciperà anche la Juventus.IL MONDIALE PER CLUB - "C'è entusiasmo per questo nuovo torneo che arriva in un momento particolare: prima eravamo abituati a vedere solo competizioni come Europei e Mondiali, oggi viviamo un calcio fatto anche da squadre di club. I giocatori arrivano a questo appuntamento molto provati: il segreto è recuperare energie psicofisiche durante questa competizione che, seppur breve, andrà a togliere molte energie. Sono molto curioso nel capire quale sarà il livello delle squadre che parteciperanno: va fatta un'analisi accurata sui giocatori che andrai ad affrontare perché qui li incontrerai per la prima volta".

LA JUVE - "Questa è una competizione che la Juve deve provare a vincere perché quando indossi la maglia bianconera scendi sempre in campo per puntare al massimo. Vincere questo trofeo non sarebbe un riscatto per la stagione passata ma riporterebbe un po' di entusiasmo, dà fiducia, il che permette di ricostruire qualcosa che quest'anno non è stato costruito. Questo sarà di nuovo l'anno zero per la Juventus e mi auguro che questa estate sia l'inizio di un nuovo ciclo".BREMER - "Bremer ha uno strapotere fisico impressionante che gli ha permesso di competere ad alti livelli, è quello che è mancato alla Juventus nel campionato e in Champions. Il modo di giocare di Thiago Motta lasciava i due difensori uomo contro uomo e quando hai le caratteristiche di Bremer tutto diventa più facile perchè ti puoi affidare all'uno contro uno, al duello fisico che vinceva 9 volte su 10. Quando abbiamo giocato insieme ho apprezzato di Bremer la voglia che ha di imparare e di migliorare e di chiedere soprattutto: ci siamo confrontati nella parte in cui ancora è più carente, ovvero quella del gioco con la palla. Questo è stato uno stop forzato ma sono sicuro che tornerà più forte".