Bonucci: 'Juventus? L'idea di gioco di Thiago Motta ha funzionato poco'

YAGIZ GURTUG

Leonardoha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Turca TRT Sport. L'ex difensore della Juventus ha analizzato la stagione dei bianconeri e il cambio di guida tecnica. Bonucci potrebbe tornare nel club dove ha giocato tanti anni da collaboratore nello staff della prima squadra. Di seguito le sue parole."La Juventus è partita con grandi obbiettivi come vincere lo scudetto ma la stagione è andata come sappiamo, come dimostra il cambio di allenatore. La squadra ha funzionato poco da gennaio, come l’idea di gioco di Thiago Motta".

"Yildiz? Ha dimostrato di avere le qualità e il talento per diventare un giocatore importante della Juve ma anche della Nazionale turca. Lo seguo con molto affetto".