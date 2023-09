Leonardo Bonucci, che ha lasciato la Juve per trasferirsi all'Union Berlino dopo che era stato messo fuori rosa dal club bianconero, ha deciso di andare fino in fondo per vie legali contro la società bianconera. L'ex capitano nelle settimane precedenti all'addio aveva chiesto tramite i legali il reintegro in squadra.Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, legali del giocatore, provvederanno, riferisce, a dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo.. Nella scelta di Bonucci, c'è l'aver dovuto fronteggiare situazioni ritenute anomale come il fatto di dover svolgere allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni, senza mai incontrare lo staff tecnico. Ma anche il fatto di non avere accesso a palestra, piscina e ristorante, o comunque senza la dovuta assistenza.