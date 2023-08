Sì, pare che l'possa ancora essere un'opzione per il futuro di Leonardo, sempre più "in guerra" con laa cui, tramite il suo avvocato, ha fatto pervenire un'altra lettera formale per chiedere - senza successo - il reintegro in rosa. A rompere il silenzio, ora, è il direttore sportivo del club tedesco, Oliver, che ha parlato così dell'ex capitano bianconero: "Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale - riporta TMW -. Credo che Bonucci sia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento; è un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera. Entro venerdì vedremo se arriverà o no".- Ancora pochi giorni, quindi, e il classe 1987 romperà definitivamente gli indugi. Su di lui, come vi raccontiamo da giorni, c'è ancora la, club al quale si è poi affiancato anche ildi Alberto Gilardino in una corsa da cui, a quanto pare, non può considerarsi fuori nemmeno l'Union Berlino, l'unica società estera segnalata sulle sue tracce. Intanto - questo è certo - lo strappo con la Juve non è sicuramente ricucibile.