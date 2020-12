Leonardo, a Sky Sport, ha commentato la vittoria sul Barcellona."Un'impresa? Beh, venire a Barcellona, non subire e farne tre, come la vogliamo chiamare se non impresa? Merito di un grande gruppo che sta crescendo. Come detto ieri dovevamo mettere il cuore, i valori del secondo tempo del derby. Portare a casa il primo posto che era importante per la Champions e per il gruppo, per coltivare la consapevolezza e l'autostima. Se giochiamo così facciamo grandi cose""Il Barcellona non perdeva in casa in CL dal 2013? La voglia di fare l'impresa era tanta. Eravamo venuti qua portando a casa lo 0-0 dell'andata e questa era ancora più bella. Grande lavoro di squadra, quando scendi in campo con questa voglia di sacrificarti e hai in campo un cecchino come Cristiano, eravamo sicuri di fare questo tipo di partita. Con un lavoro di squadra. Ora recuperiamo poi pensiamo a domenica, a Genova, in campionato dobbiamo giocare così"."Dobbiamo ripeterci? Sì, l'abbiamo dimostrato nel derby. Non succede nulla per caso, le vittorie sono frutto di lavoro e di sacrificio. Come visto questa sera, con grandi valori. Grandi valori che ha questo gruppo".