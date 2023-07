Intervenuto ai microfoni di Telenord, l'ex presidente dellaGiovanniha detto la sua sul caso riguardante Leonardo. Ecco le sue parole: "Bonucci si merita di andare in un club che gli darà la possibilità di giocare ancora e di essere candidato per la Nazionale. Mi sembra giusto che la Juventus abbia deciso di lasciarlo andare perché tutti i giocatori hanno la loro storia. Lui è stato un grande giocatore, ma credo che la decisione della Juventus di non tenerlo in rosa sia giusta, perché il calcio è uno sport in cui vanno prese decisioni coraggiose".