Leonardo Bonucci è tornato negli ultimi giorni al centro della cronaca viste alcune indiscrezioni, smentite dal giocatore, secondo cui l'ex capitano della Juve sarebbe stato a conoscenza delle scommesse effettuate da Nicolò Fagioli. Il giocatore dell'Union Berlino, ricordiamo, ha intentato una causa contro il suo ex club per non aver rispettato il suo status di giocatore professionista avendolo allontanato dagli allenamenti della prima squadra all’inizio di questa stagione. Come riferisce Tuttosport, è ancora da calendarizzare l’arbitrato tra la Juventus e Bonucci.