Leonardo Bonucci parla a Rai Sport della Nazionale italiana: "È stato un Europeo bello, intenso e interessante perché ho scoperto di vivere il calcio in maniera diversaquello che è successo in autunno e faremo due grandi partite contro Macedonia e Portogallo"."Andare a giocare in Sicilia per noi significa tanto, sono sicuro che ci aspetteranno tanti tifosi"."Quello che c’è stato dopo l’Europei è stato fisiologico. Nella normalità avresti giocato partite che contavano meno e qualche schiaffo avrebbe consentito di rimettersi in carreggiata. Noi questo tempo non l’abbiamo avuto. Il passato lo mettiamo da parte"."Ho detto ai miei compagni che i giorni che ci dividono da marzo devono essere sempre migliori. Voglio fare un regalo ai miei figli che non hanno mai visto l’Italia al Mondiale"."Ci siamo sentiti e abbiamo scherzato, poi dopo quello che succede in campo succederà lì. Tanto lui lo sa che le prende!".