Luigi, nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, commenta così il rosso di Bonucci: "Poi arriva la mazzata che compromette il match., l’eroe della pastasciutta, combina una frittata al 42’: al giallo per proteste ne aggiunge un secondo per gomitata. Ciao. Già gli spagnoli sembrano in superiorità quando sono 11 contro 11, figuriamoci ora… Infatti dopo 5’ la Roja fa 2-0, naturalmente sfondando a sinistra con Oyarzabal che arma la fronte di Torres".