Calciatore e scrittore. Leonardoha preso carta e penna per combattere il bullismo. Il difensore della Juventus ha scritto, a quattro mani insieme a Ceniti de La Gazzetta dello Sport,. Il romanzo parla di Andrea, il protagonista, che viene aggredito e minacciato da alcuni compagni di scuola. Bonucci spiega a La Gazzetta dello Sport la scelta del tema trattato: "Mi ha spinto chiedendomi di dargli quello che avevo in tasca". Ma: "Non mi sono fatto mettere i piedi in testa e ho avuto la freddezza e il coraggio di scappare, raggiungendo i miei amici. E' stato un episodio che mi ha segnato, lì ho capito che dovevo crescere. Se si era avvicinato, quel ragazzo aveva visto un punto debole in me".- "Hanno una mancanza dentro loro stessi, magari hanno vissuto situazioni difficili.. Ai miei figli dico sempre che a casa devono parlare di ogni cosa, che sia positiva o negativa. e' giusto affrontarle attraverso il dialogo con i familiari e le persone di cui si fidano. Altrimenti ci si chiude e le cose si complicano".- "Abbiamo iniziato a responsabilizzare Lorenzo e Matteo, gli stiamo insegnando che bisogna avere rispetto per gli altri.: mi ha fatto capire che la mia opinione è importante, la discussione è un momento di crescita. In questo anche lo sport aiuta molto: se ci si comporta bene il gruppo accetta le persone esterne che così diventano più sicure.".- "Mi spinge a dare sempre di più.". Bonucci ha ritrovato il sorriso anche e soprattutto grazie alle condizioni del figlio Matteo, in ripresa dopo una brutta malattia al cervello: "Matilda, la nostra terza figlia, ha riacceso un raggio di luce che si era affievolito.Sta meglio, anche se il pensiero c'è sempre. Lui ha capito, perché quando passiamo sotto all'ospedale guarda veso il cielo e dice 'lì c'è la mia dottoressa'".