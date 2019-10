Leonardo Bonucci, difensore della Juve, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha presentato la partita di domenica sera tra i bianconeri e l'Inter: ​"Chi è favorito? In questo tipo di partite dare una favorita è sempre difficile. Sicuramente loro hanno iniziato bene il campionato, come era lecito aspettarsi con l'arrivo di Conte che ha messo insieme una grande squadra. Noi da parte nostra andremo a Milano facendo una grande prestazione perché è quella che ti porta al risultato finale. Io sono sicuro che vedremo una grande Juventus che va li per portare a casa l'obiettivo finale".