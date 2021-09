Alla fine, pur dando a tutti spazio e occasioni, la formazione tipo nel suo primo ciclo bianconero è sempre stata piuttosto chiara con i vari titolarissimi. Oggi sono pochi, c'è ovviamente Wojciech Szczesny, c'è anche Leonardo Bonucci, poi si può arrivare magari a Paulo Dybala, a Juan Cuadrado (alto più che basso), ad Alex Sandro più che a Danilo. Per il resto si vive di rotazioni, di staffette, di ballottaggi continui. Quelli che Max Allegri ripropone anche per mantenere vivi quegli equilibri tattici su cui sta insistendo per provare a donare sicurezze a una Juve-nonJuve come quella di questo inizio stagione, che difende col 4-4-2 e attacca con un 3-5-2 a geometria variabile.