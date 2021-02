Scorrendo la lista dei convocati c'è un nome che balza subito agli occhi:. Pirlo era stato chiaro nella conferenza di oggi: "Non è disponibile". Nessun recupero lampo quindi, per il difensore che ha avuto qualche problemino nell'allenamento di oggi e che quindi domani non scenderà in campo. Lo stop previsto per il giocatore è di circa 15/20 giorni, tempistiche simili a quelle di Cuadrado alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra.- Andrea Pirlo però ha deciso di portere comunque Bonucci a Oporto, il difensore assisterà dalla tribuna alla gara di domani sera contro il Porto,. L'idea dell'allenatore infatti è quella di farlo stare a contatto con il resto del gruppo proprio per trasmettere a tutta la squadra la voglia di riscatto dopo il ko di Napoli. E chi meglio di lui? Leo è uno dei senatori della squadra, uno dei giocatori con più leadership nello spogliatoio e vice-capitano dietro a Giorgio Chiellini.- Per vederlo in campo, invece, bisognerà aspettare almeno i primi di marzo: la gara del 6 allo Stadium contro la Lazio può essere quella buona per ritrovare sia lui che Cuadrado.. Dopo due panchine di fila contro Inter e Napoli domani sera intanto andrà in tribuna, ma ha voluto comunque essere presente in una partita così delicata per la stagione della Juve.