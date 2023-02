Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha fatto sapere che Leonardo Bonucci sarà il protagonista della prima edizione del Junior Reporter di questo 2023.L'appuntamento avverrà il 21 febbraio prossimo, come si apprende anche attraverso la nota ufficiale.'Pronti Junior Black&White Member? Sì, proprio voi! Sta per tornare uno dei vostri appuntamenti preferiti! Martedì 21 febbraio, Leonardo Bonucci sarà il protagonista della prima edizione del 2023 di “Junior Reporter”, l’evento che permette ai Junior Black&White Member di essere giornalisti per un giorno intervistando i campioni della Juventus. I piccoli tifosi bianconeri potranno incontrare i loro idoli dal vivo, per vivere un’esperienza ancor più coinvolgente e indimenticabile. Il primo calciatore coinvolto, come detto, sarà Bonucci che, direttamente dalla sala riunioni dello Juventus Training Center, risponderà alle tante richieste che i più giovani avranno pensato per lui e ricevere le risposte dei nostri campioni di persona sarà semplicemente straordinario. Le domande per Leo, ovviamente, saranno proprio quelle scritte dai nostri Junior Black&White Member che potranno, così, dare libero sfogo a tutta la loro immaginazione. Non volete che i vostri piccoli bianconeri perdano un’opportunità come questa? Desiderate che siano selezionati come intervistatori per un giorno? Partecipare sarà semplicissimo: bisognerà inviare la candidatura, unitamente alla domanda da porre al giocatore, a questo indirizzo a partire da lunedì 6 febbraio fino alle ore 16.00 di mercoledì 15 febbraio. Gli unici due requisiti richiesti per potersi candidare all’evento sono: essere Junior Black&White Member e avere un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Chi non fosse ancora Junior Member potrà diventarlo cliccando qui'.