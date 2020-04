Non solo allenamenti, ma anche relax con la propria famiglia, con i propri figli. Nella drammaticità del momento, la quarantena imposta dall’emergenza coronavirus è stata occasione per molti sportivi di passare più tempo con i propri cari, facendo attività che normalmente non possono svolgere per mancanza di tempo. I calciatori ci stanno abituando a postare scatti di allenamento, ma l’isolamento, appunto, è anche altro. Leonardo Bonucci lo ha recentemente raccontato, questa situazione gli ha permesso di passare più tempo con i suoi figli, ‘scendere in cortile a giocare a muretto e tornare bambini’. Questa volta, il difensore bianconero ha condiviso con i fan una storia con suo figlio, intenti a fare i compiti.