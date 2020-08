Leo Bonucci"Che sintomi ha la felicità?", ha scritto il difensore bianconero su Instagram mostrando una faccia mai vista e la famiglia sorridente dietro di lui. Il numero 19 bianconero ha ancora una settimana di riposo prima di prendere ad allenarsi alla Continassa quando invece dovrà tornare a sudare per portare in dote il decimo scudetto di fila per i bianconeri.