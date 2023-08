"Un saluto ai tifosi della Juve? Ci sarà modo"#Bonucci in partenza da Caselle ✈️ pic.twitter.com/TyVgPVE9G6 — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 31, 2023

Quella di oggi è stata una giornata cruciale per la Juventus, che dopo mesi di battaglie è riuscita a risolvere l'ingrabugliata situazione legata a Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero ha infatti accettato il trasferimento all'Union Berlino, preferendo dunque i tedeschi alle due squadre romane che avevano provati diversi tentativi per convincerlo a scegliere la Capitale. Lo stessoè già, come documentato dalle immagini riprese da IlBianconero.Com, al quale ha risposto che ''. Di seguito ilin diretta dall'aereoporto di Caselle, in cui appare visibilmente arrabbiato e amareggiato.