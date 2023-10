Continua senza sorrisi l'avventura di Leonardo Bonucci in Germania. L'ex difensore della Juventus è rimasto in panchina e ha visto da seduto la sconfitta dell'Union Berlino contro lo Stoccarda per 3-0. E' l'ottavo ko consecutivo tra campionato e Champions League. Martedì, Bonucci e compagni ospitano il Napoli.