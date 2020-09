L'Italia del c.t. Roberto Mancini debutterà nella nuova Nations League domani sera contro la Bosnia di Dzeko. Leonardo Bonucci è uno dei pilastri della difesa azzurra e in questi giorni è molto attivo su Instagram, documentando i momenti dentro e fuori dai campi di Coverciano. Stasera Bonucci ha pubblicato tre foto tratte dalla seduta di allenamento odierna: in una lo si vede sorridente vicino a Lorenzo Insigne, in un'altra è ripreso frontalmente mentre è impegnato in uno scatto, infine il campo largo che ritrae i giocatori della Nazionale in cerchio ad ascoltare Mancini.