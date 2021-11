Leonardo, a Rai Sport, commenta"Primo tempo siamo andati sotto ritmo nel giropalla, nella gestione, alcune ripartenze potevamo gestirle meglio. Nel secondo tempo fatto quello che dovevamo con il pareggio ottenuto nel primo. Andremo in Irlanda giocando la partita che dovevamo fare comunque, è la nostra mentalità. Andiamo per vincere e portare a casa il Mondiale"."Mi aspetto lo stesso impegno da parte di tutte le nazionali, da parte nostra dobbiamo semplicemente fare il nostro gioco. Senza ansia, fretta. Con la determinazione di stasera. Abbiamo preso 2 tiri in porta ma siamo stati poco cattivi. Guardiamo avanti, recuperiamo e andiamo a Belfast per vincere"."E' il nostro rigorista e continua ad esserlo. 4 mesi fa ci ha portato in finale con la Spagna. Capita a tutti di sbagliare. Guardiamo avanti, recuperiamo, da gruppo e da squadra andiamo a Belfast a prenderci il Mondiale".