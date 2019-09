Qualcuno me la spiega?



Bonucci è 'effettivamente in fuorigioco' ma è tenuto in gioco da Sabelli.

Quindi NON è effettivamente in fuorigioco.



Sono perplesso.#BresciaJuve #juventus pic.twitter.com/J78GQHVHpJ — Ferdinando (@superkurkin) September 25, 2019

"Bonucci è effettivamente in fuorigioco attivo sul gol di Pjanic ma viene tenuto in gioco da Sabelli". L'analisi del gol di Pjanic pubblicata su La Gazzetta dello Sport non è piaciuta al popolo bianconero con i tifosi che si stanno lamentando su Twitter per le parole pubblicate dalla Rosea.lo tiene in gioco e quindi la questione non si pone neanche. Un errore di stile che però ha fatto infuriare i tifosi della Juve.