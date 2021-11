Leonardo, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza dopo il 4-0 subito contro il Chelsea: "Dopo una partita così siamo arrabbiati. Una sconfitta pesante che ci deve servire da lezione. Abbiamo giocato contro una grande squadra che ci ha punito ad ogni errore. Fa male. Sabato incontriamo una grande squadra come l'Atalanta e possiamo rifarci. Una sconfitta pesante stasera che la Juve non merita, per quello che è la Juve, poi stasera il Chelsea sul campo è stato meglio.- Le riflessioni si devono fare sempre, sono state fatte anche dopo la vittoria all'Olimpico, se no non migliori mai. Stasera a maggior ragione. Loro andavano più di noi, sempre primi sulle seconde palle, a noi è mancata la cattiveria. Abbiamo sbagliato la partita, purtroppo non possiamo rigiocarla. Pensiamo a sabato".