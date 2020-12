Leonardo Bonucci parla in conferenza dalla sala stampa del Camp Nou. Domani sera c'è Barcellona-Juventus. Ecco le sue parole.



LA PARTITA - "Buonasera a tutti. L'atteggiamento che dev'essere è quello che ci ha portato alla vittoria nel derby, soprattutto del secondo tempo. Squadra aggressiva, che sapeva ciò che c'era da mettere in campo per la vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby si l'inizio di un nuovo percorso . Che è difficile soprattutto domani sera perché giochiamo contro grandissimi giocatori. Queste gare sono uno stimolo giocarle e vincerle".



LA MISSIONE - "Champions, negli anni, ha dimostrato di essere campo di grandi imprese. Sarà una partita difficile, gara dura in cui dovremo sacrificarci in alcuni momenti. Sappiamo che con le nostre conoscenze possiamo fare male. All'andata è stata questione di centimetri per i fuorigioco fischiati a Morata. Con le conoscenze tattiche che ci sta dando il mister, sicuramente faremo una grande partita. Sognare di fare l'impresa non è poi così brutto".



POST DERBY - "Reazione? Quello che più conta è averlo visto nel secondo tempo del derby. Vuol dire che dentro l'abbiamo e dobbiamo metterlo in ogni partita. In questi giorni abbiamo avuto poco tempo per allenarci, abbiamo parlato di tutto. Domani sera ci sono tutti gli ingredienti per fare una grande partita, una grande impresa. Con un risultato positivo di certo accelererebbe il percorso di crescita della squadra".