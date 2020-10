2









Dallo stadio di Danzica, dove domani l'Italia affronterà la Polonia, Leonardo Bonucci parla in conferenza stampa con il CT Roberto Mancini. Ecco le sue parole.



NON VEDEVO L'ORA - "Non si giocava da un po'? Mi ci fai pensare adesso... Ci siamo così allenati che non riflettevo: era da tempo che non si giocava per noi della Juve. Bello far parte di questo gruppo, ci mettiamo alle spalle le polemiche e tutto il resto". CHIELLINI - "Eravamo tranquilli, eravamo nella bolla ma più per precauzione che per effettiva necessità. Per seguire un protocollo creato ad hoc per continuare a giocare".



POLONIA - "Abbiamo sempre vinto? Idee ben chiare, una strada che il mister ci ha fatto vedere e che abbiamo intrapreso dando fiducia al mister. Abbiamo talento e spensieratezza dei giovani, mix perfetto che ci fa stare qui per far rinascere l'orgoglio italiano".