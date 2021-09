Leonardo, in conferenza stampa, analizza la vittoria bianconera sul Chelsea."Credo che stasera, quello che si era visto rispetto alle altre partite, si è visto per i 95 minuti. L'atteggiamento, la voglia di soffrire, di non concedere nulla alla squadra campione d'Europa. Cercavamo quest'atteggiamento da qualche partita, stasera ci siamo riusciti. E' stata la più difficile, ma anche la più facile da preparare per agonismo e intensità. Dev'essere esempio e non eccezione"."Ci deve servire da lezione. Era da un po' di partite che cercavamo quell'atteggiamento smarrito negli ultimi anni. Dev'essere la dimostrazione. Tenere l'intensità mentale e questo ha fatto la differenza. Le qualità ci sono. A volte sbagliamo troppo, ma questa mentalità, quest'intensità di stasera... le vittorie in certe partite arrivano di conseguenza":"Matthijs non lo scopriamo stasera. Non sta a me dire che è un grande giocatore. E' stato criticato a volte eccessivamente, è successo a tutti. Ma è un grande professionista, un ragazzo importante e il futuro è dalla sua parte":"E' stata da parte mia una partita d'alto livello, sono le partite che mi piacciono. Giocare in Champions League è diverso. Io ho fatto quello che dovevo fare, in fase di possesso e non. Ho avuto un paio di indecisioni che potevano costare caro. E' stata importante, però. Tra le prime disputate. Adesso l'importante è ritrovare quello spirito che ci ha contraddistinto negli anni vincenti. Con Giorgio e Matthijs chi non vorrebbe giocare... la parola è del mister"."L'ambizione è essere ogni giorno giocatori e uomini migliori, a prescindere dalla maglia che s''indossa. Quando sei professionista devi pensare a essere ambizioso e pensare ad arrivare a realizzare sogni alti. Abbiamo l'obbligo di volere sempre tutto, la Juventus non deve accontentarsi. I giocatori devono respirare e vivere questo. Giocare per migliorare alla fine tutto quanto".