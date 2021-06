Leonardo Bonucci, in conferenza stampa, presenta Italia-Austria.



RIUNIONE - "Quando torniamo in hotel, abbiamo riunione questa sera per decidere. Decideremo insieme cosa fare domani".



VIGILIA - "Vigilia come tutte le altre, domani si gioca una partita molto importante contro una squadra difficile. C'è un bel clima, è la cosa più importante".



ARNAUTOVIC - "Non ha paura? Giusto, sono le dichiarazioni che devono fare come tutti i giocatori in una competizione così. Massimo rispetto dell'Austria, hanno qualità, freschezza, capacità fisiche per fare una grande partite. L'abbiamo preparata e siamo pronti per il nostro calcio".



SUPERIORI - "Più forti? Non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno. Fiduciosi che la strada intrapresa con Mancini sia importante e i risultati lo dimostrano. Ma se abbassiamo tensione, il sacrificio e tutto, diventiamo una nazionale normale. Sappiamo che l'elemento fondamentale è il gruppo, uno più uno che non fa somma, ma uno più grande".



COSA CAMBIA - "Domani ci sarà da stare molto attenti ai dettagli, alle piccole cose che fanno pendere il risultato da una parte o dall'altra. Rispettare l'Austria ma fare il nostro gioco".



BRUTTI E CATTIVI - "Ci sono situazioni in cui bisogna esserlo. C'era da difendere il risultato, da abbassare i reparti e fare guerra in area di rigore. Ci sono momenti in cui dobbiamo essere bravi a leggere".



I GIOVANI - "Ho visto facce molto consapevoli di quello che ci stiamo giocando. Volenterose di dare il contributo alla causa per far felici gli italiani, noi, lo staff, chi ama l'Italia".



CONQUISTARE TUTTI - "Per quello che hai detto tu, lo vedo difficile. A me interessa che tutti gli italiani tifino questa squadra. Poi se divento di nuovo amore e odio, è ciò che mi ha sempre tenuto vivo. Ma quando vestiamo questa maglia, tutti facciamo lo stesso pensiero, che è lottare per la maglia azzurra".



AUSTRIA - "Mi sembra superiore nel complesso di gioco. Squadra importante, giocano in maniera tedesca, riaggressione e ritmi alti, pressione in avanti... sono un gradino sopra le altre squadre incontrate".



DISCUSSIONE - "Parleremo di quello che ha detto il Presidente. Se verrà fatta la richiesta, ne parleremo. Se c'è da parte di tutti la voglia e l'idea di fare un gesto contro il razzismo".



LEGGEREZZA - "Una delle doti che hanno caratterizzato il mister in questo percorso. Togliere le pressioni e darci fiducia, farci capire che lui ci voleva mettere nella strada giusta. L'abbiamo seguita dal primo giorno, grande merito al valore umano e alle sue conoscenze a livello calcistico".