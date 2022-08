Si sono rivisti i lanci di Leo, un po' scomparsi nelle ultime due stagioni. Si è visto un gran bel, sempre più leader e più responsabilizzato (per sua stessa ammissione). Oh, la spina dorsale c'è. Mancherebbe un po' tutto il resto, come un puzzle che va ancora incastrato per mostrarsi come l'immagine sulla scatola. Però lac'è, o almeno ha l'ambizione di esserci in campo. Non è un test cona fare una squadra, ma qualche sensazione, indicazione, immagine la dà comunque. Non foss'altro per come si sbracciava, attento soprattutto al lavoro del centrocampo.Max poteva incidere lì, e forse lì soltanto. Nei tempi e nei modi, negli smarcamenti e nel. Così laper quel tempo di gioco ha ambito al possesso e provato nuove trame che potranno tornare utili. Su Fagioli, in particolare, provato mezzala - e sarà certamente la sua destinazione - di possesso e a tratti d'inserimento, Allegri ha insistito in maniera continuata. Il generale parla di attenzione e zolle di campo da pestare, il particolare della posizione da tenere, sempre nei pressi della regia,Nel frattempo, nella faretra restano sempre le stesse frecce., non esattamente serrati in questa giornata di festa; Locatelli - primo marcatore - che si muove libero da compiti e soprattutto con il campo di fronte, in modo da avere idee e intuizioni, resta il più tecnico a centrocampo, senza chiaramenteA proposito: il francese era a bordocampo, sorrideva (tirato) e comunque si è prestato alle tante foto e alle numerose richieste. La certezza, nonostante l'obbligata attesa, resta anche lui. I tifosi non vedono l'ora, nel frattempo il quadro Juve è stato già dipinto. Persino dalle indisponibilità, quindi dalle necessità.