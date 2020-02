Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida Champions con il Lione: "E' una squadra complicata da affrontare, come lo sono tutte le squadre di Garcia. Mi ricordo la sua Roma, ma domani sarà una gara diversa. La Champions? Siamo la Juve, dobbiamo essere in corsa in tutte le competizioni. E' un nostro dovere". Sul compagno e amico Chiellini ha detto: "E' importante averlo ritrovato, sono onorato di giocare vicino a lui. De Ligt? Si è adattato bene nel calcio italiano, con Rugani potrà aiutarci dandoci il cambio nelle rotazioni".