A pochi minuti dalla vittoria contro la Turchia, Leonardo Bonucci ha commentato così la prestazione degli azzurri: "Quando cominci quest'avventura ci deve essere un po' d'emozione, è quella che ti genera un po' di tensione, brivido, di voglia di giocare. Me la immaginavo così per la strada che abbiamo intrapreso, e l'abbiamo realizzata - ha detto a Sky - E' la prima di un lungo percorso: giusto avere entusiasmo, ma sempre umiltà e piedi per terra. Le partite sono ravvicinate, le squadre ci conosceranno sempre di più ma noi dobbiamo essere consapevoli che con quello che abbiamo messo in campo stasera ce la giochiamo. Nello spogliatoio abbiamo detto di avere la testa leggera e il cuore caldo, metterci passione, cattiveria e farlo nel massimo delle nostre possibilità. Con i tifosi è tutto un altro sport e ti aiuta ad avere il cuore di noi italiani sempre acceso. Ora recuperiamo, cancelliamo quello che abbiamo fatto stasera e pensiamo alla prossima".