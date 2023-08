Le tempistiche sono cruciali, soprattutto in un periodo come. La Lazio ha il lusso di poter aspettare, ma per Leonardoil tempo stringe. Tuttavia, c'è un altro elemento in gioco: la Lazio stessa è interessata al difensore, escluso dai piani die destinato a lasciare la. Questa situazione crea un'opportunità da valutare attentamente. A raccontarlo è il Corriere dello Sport.Con la porta chiusa a Torino, due possibilità si sono aperte per Bonucci. Entrambe sono allettanti, ma una di esse richiede una risposta rapida. L'Union Berlino, quarta classificata nell'ultima Bundesliga, ha già formulato una proposta ufficiale al giocatore. Bonucci ha tempo fino a domani per rispondere ai tedeschi, un periodo di soli 48 ore in cui riflettere su una decisione difficile. La scelta è tra accettare un'offerta dall'estero o attendere la Lazio, senza garanzie di un interesse concreto da parte di Lotito.- Le trattative sono in corso, e un contratto con la Lazio o l'Union Berlino potrebbe superare il 2024, includendo un'opzione per un'ulteriore stagione (1+1). Bonucci, se stimolato, potrebbe ritardare il suo ritiro dal calcio giocato e intraprendere una carriera da allenatore in un secondo momento. Durante l'estate, messo ai margini dalla Juve, ha agito legalmente richiedendo il reintegro per preservare la possibilità di agire legalmente in seguito. Il destino sarà deciso in occasione di Ferragosto: l'Union Berlino aspetta, a meno che Bonucci non decida di attendere la Lazio.