Dal sito ufficiale delMert Hakan Yandaş, uno dei nostri capitani, ha tenuto un discorso di ringraziamento a nome della squadra e ha detto: “Ho visto personalmente in lui molte volte come dovrebbe essere un leader. Lo ringrazio tantissimo per essere sempre stato presente per la squadra dentro e fuori dal campo. Noi e i tifosi del Fenerbahçe; "È così fortunato ad essere qui con noi, grazie ancora per tutto." ha detto.