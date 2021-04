La notizia del rientro di Leonardo Bonucci - guarito dal Covid 19 - ha strappato un sorriso ad Andrea Pirlo che contro l'Atalanta, miglior attacco della Serie A con 71 gol fatti, avrà a disposizione tutti i difensori. A meno di sorprese, quindi, il centrale della Nazionale dovrebbe riprendere il suo posto nella lista degli undici titolari, al fianco di de Ligt; resta il dubbio che il tecnico bresciano possa decidere di schierare una coppia di centrali giovane con Demiral. Chiellini, che nelle ultime settimane è stato chiamato ad uno sforzo non indifferente, dovrebbe riposare. Insomma, tutto dipenderà da quello che emergerà nei prossimi allenamenti e dallo stato di forma dei calciatori.

RISCATTO - A far propendere l'ago della bilancia dalla parte di Bonucci ci sono le motivazioni personali. Il centrale, infatti, affronterà Duvan Zapata, attaccante che, come dichiarato dallo stesso bianconero, lo ha più volte messo in seria difficoltà. Un vero e proprio spauracchio e, in questo caso, la voglia di rivalsa potrebbe farla da padrone. Non è un mistero che uno dei tratti caratteriali che contraddistinguono Bonucci sia l'orgoglio che potrebbe trasformarsi in ulteriore benzina per le gambe e per la testa.

TESTA A TESTA - Il testa a testa tra i due ha origini lontane: nel 2017 con la maglia dell'Udinese Zapata segnò il gol del pareggio contro la Juve, per poi replicare con la maglia blucerchiata della Sampdoria nello stesso anno. Nella stagione 2018-2019 il colombiano, già all'Atalanta, siglò due doppiette contro la Juventus, fino ad arrivare alla rete dell'anno scorso. Ulteriore elemento da tenere in considerazione: quando Zapata segna contro la Juventus, la sua squadra non perde mai. Pirlo, Bonucci e tutti i bianconeri sono avvertiti!