Leonardoé uno dei grandi temi dell’estate di mercato a tinte bianconere. Se si chiedesse a lui, però, nessun enigma da risolvere sotto l’ombrellone:, come palesato via social solo qualche giorno fa. Dalle parti della Continassa, però, le idee sono decisamente differenti. Oggi, infatti, Giuntoli e Manna hanno raggiunto il giocatore per comunicargli che é fuori rosa per motivi tecnici per scelta tecnica. Nonostante ciò, il giocatore si presenterà lunedì alla Continassa per rispondere alla convocazione.RETROSCENA STIPENDIO - Intanto, quest’oggi è Gazzetta a rivelare un retroscena sullo stipendio di Leonardo Bonucci. Uno dei calciatori più pagati in rosa? Non proprio. Secondo il quotidiano sportivo, infatti,. Al di là di questo, però, la scelta del board bianconero é stata presa.FUTURO - Dopo la comunicazione della Juventus, adesso si aprono i discorsi su quello che sarà nelle prossime settimane. Difficile, a questo punto, che il suo futuro possa essere a Torino. Sulla destinazione, in qualche modo, sembra essere decisivo Roberto Mancini. Se addio alla Juventus sarà, nessuna pensione dorata in Arabia o negli Stati Uniti. Nessun club fuori dai radar della Nazionale.