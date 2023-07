Proprio nelle ore in cui Cristianoe Giovannilo raggiungevano in Versilia per comunicargli la decisione ultima del club bianconero, Bonucci si riuniva a lungo anche con Renzo Ulivieri (presidente Aiac e direttore scuola allenatori di Coverciano) per discutere del percorso da seguire per diventare allenatore. È quello il focus per il futuro, con un'ipotesi che stuzzica e non poco Bonucci, quella di muovere i primi passi all'interno dello staff tecnico della Nazionale come già fatto da illustri ex compagni in azzurro (vedi Daniele De Rossi). Guarda al futuro prossimo Bonucci. Anche se è il presente e la stagione che lo separa dall'obiettivo-sogno Europeo ad avere ancora tanti, troppi punti interrogativi. Lo riporta Calciomercato.com.