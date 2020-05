1









"Il modo migliore per iniziare una nuova settimana". Con un pallone tra i piedi, per provare a tornare a una situazione di - quasi - normalità. E' questo il messaggio che ha voluto mandare Leonardo Bonucci su Instagram pubblicando pochi minuti fa un post sull'allenamento di oggi. Il difensore, così come i compagni, ha svolto anche oggi lavoro individuale in attesa di capire quando sarà possibile ricominciare a lavorare in gruppo. Domani, intanto, è previsto il ritorno di Cristiano Ronaldo al centro sportivo dopo 70 giorni dall'ultima volta.