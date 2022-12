In casa Juve non si parla altro che dell'inchiesta avviata dalla procura per via delle plusvalenze fittizie e per il falso in bilancio su alcune operazioni di mercato. Ma è tempo anche per cominciare a pensare alla ripresa della nuova stagione, con gli allenamenti che ripartiranno da domani nel quartier generale della Continassa. Chi invece non si è mai fermato è stato Leonardo Bonucci, che come si può vedere attraverso uno scatto postato tra le sue storie Instagram si è recato in palestra questa mattina per svolgere una seduta individuale. La particolarità sta nella 'facciata' immortalata dal capitano bianconero, che sembra suonare come un messaggio di affetto: 'Amare la Juve, soffrire per la Juve, lottare per la Juve, vincere per la Juve'.